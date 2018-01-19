Добыча сланцевой нефти в США в феврале вырастет 14-й месяц подряд - EIA

Добыча сланцевой нефти в США в феврале вырастет четырнадцатый месяц подряд, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится на 111.000 баррелей в сутки до 6,55 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного обзора ведомства.

Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в феврале вырастет на 76.000 баррелей в сутки и составит 2,87 миллиона баррелей в сутки; производство на месторождении Bakken в Северной Дакоте увеличится на 8.500 баррелей в сутки до 1,22 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти на участке Eagle Ford, как ожидается, вырастет на 15.000 баррелей в сутки до 1,27 миллиона баррелей в сутки.

По расчетам EIA, общий объем производства нефти в США уже в феврале может достигнуть отметки 10 миллионов баррелей в сутки, а к 2019 году увеличиться до 11 миллионов баррелей в сутки.

Предполагается, что добыча природного газа в США в феврале увеличится одиннадцатый месяц подряд до 64,1 миллиарда кубических футов в сутки, или 1,8 миллиарда кубических метров в сутки.