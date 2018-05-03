Инфляция в еврозоне в апреле замедлилась до 1,2%

Потребительские цены в еврозоне в апреле 2018 года выросли на 1,2% в годовом выражении после повышения на 1,3% в марте, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Аналитики прогнозировали, что инфляция останется на мартовском уровне 1,3%..

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 0,7% в годовом выражении после роста на 1% месяцем ранее.

Окончательные данные об апрельской инфляции в еврозоне будут обнародованы 16 мая.

Евростат также опубликовал данные о ценах производителей в марте.

Цены производителей в еврозоне (индекс PPI) в марте выросли на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда было отмечено нулевое изменение цен, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце увеличились на 2,1%.

Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков.