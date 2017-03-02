Инфляция в еврозоне превысила целевой уровень ЕЦБ

Инфляция в еврозоне ускорилась до четырехлетнего максимума в феврале, превысив целевой уровень Европейского центробанка и усилив давление на чиновников регулятора, связанное с необходимостью начать обсуждение того, когда и как сворачивать масштабную программу мер стимулирования.

Инфляция в феврале ускорилась до 2,0 процента с 1,8 процента в январе, свидетельствуют данные Eurostat, опубликованные в четверг, достигнув максимума с начала 2013 года и немного превысив целевой уровень ЕЦБ чуть ниже 2 процентов.

Однако ЕЦБ, скорее всего, будет противостоять любым призывам ослабить стимулы на заседании на следующей неделе, объясняя это тем, что ускорение инфляции благодаря подъему цен на нефть является временным явлением, рост ВВП пока хрупок, а дополнительным фактором риска для экономики блока выступает неопределенность вокруг выборов во Франции, Германии, Нидерландах и, возможно, в Италии.

ЕЦБ, который несколько лет не мог достигнуть целевого ориентира инфляции, не стремится сразу же начать действовать, опасаясь разворота динамики в случае каких-либо потрясений для рынка, как это произошло в 2011 году, когда долговой кризис в еврозоне вышел из-под контроля.

Однако чиновники регулятора, скорее всего, подтвердят улучшенный прогноз, что может стать первым шагом к свертыванию программы скупки активов объемом 2,3 триллиона евро и подъему отрицательных процентных ставок.

Экономические настроения и производственная активность еврозоны достигли шестилетнего пика, фондовые рынки на подъеме, а рост ВВП восемь кварталов кряду превышает 1,5 процента в годовом выражении - лучший результат со времени начала финансового кризиса.

Ранее чиновники ЕЦБ говорили, что какие-либо обсуждения новых шагов регулятора, скорее всего, начнутся в июне, а решение будет принято только после лета.