Последнее обновление: 29.03.2018 17:42

Грузия тоже выдворяет российского дипломата

Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает факт использования химического оружия на территории Соединенного Королевства, что вызвало тяжелое повреждение здоровья трех человек и создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей», - говорится в заявлении, которое цитирует "Грузия Online".

В МИД Грузии также заявили, что это представляет «серьезный вызов для общей безопасности».

«Министерство выражает солидарность в отношении Соединенного Королевства, разделяет позицию Объединенного Королевства и международного сообщества в связи с данным вопросом и, соответственно, объявляет неприемлемой личностью сотрудника секции интересов России посольства Швейцарской Конфедерации и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней», - говорится в заявлении МИД Грузии.

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