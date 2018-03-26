Минфин Беларуси определил стандарты бухгалтерского учета токенов

Минфин утвердил Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)». Соответствующее постановление № 16 от 6 марта 2018 г. опубликовано на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

Стандарт определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о цифровых знаках (токенах) и обязательствах, возникающих при размещении собственных токенов перед владельцами этих токенов, в организациях (за исключением Национального банка, банков, Банка развития, НКФО, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций).

При этом полученные организацией токены принимаются к бухгалтерскому учету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения.

Так, цифровые знаки, приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав - по дебету счетов "Долгосрочные финансовые вложения" (если срок их обращения превышает 12 месяцев с даты размещения), "Краткосрочные финансовые вложения" (если срок обращения не превышает 12 месяцев с даты их размещения) и кредиту счетов "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", "Прочие доходы и расходы".

Если токены приобретены для последующей реализации - по дебету счета "Товары" и кредиту счетов "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", "Доходы и расходы по текущей деятельности".

Токены, которые были добыты в результате майнинга или полученные в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне) принимаются к бухучету по дебету счета "Готовая продукция" и кредиту счета "Основное производство".

Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету организации не принимаются. Минфин также определил подходы к оценке стоимости токенов.

Кроме того, внесены изменения в несколько стандартов бухгалтерского учета и отчетности: в стандарты "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" и "Консолидированная бухгалтерская отчетность". Ведомством определено, какая информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухотчетности организации, работающей с токенами. В частности, состав токенов по их видам и первоначальная стоимость на конец предыдущего года и отчетного периода.