Курсы валют в банках Минска на 1 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 1,952 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 1,955 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,016 рубля и составила 2,385 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,019 рубля и составила 2,39 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(снизился на 0,03 рубля).