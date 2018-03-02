Китай значительно расширит доступ на свой рынок для других стран

Китай в начавшемся году значительно расширит доступ на свой рынок для других стран, либерализует торговлю и сферу услуг, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы будем больше вовлечены в международную экономику и торговые правила, значительно расширим доступ на рынок, откроем сектор услуг, особенном в финансовой сфере, и будем создавать более благоприятную среду для инвестиций. Мы будем продвигать либерализацию торговли и инвестиций и развивать систему глобального управления, чтобы сделать экономическую глобализацию более открытой, всеобъемлющей и сбалансированной", — говорится в статье китайского министра, опубликованной в газете China Daily.

Китайский министр подчеркнул, что за 40 лет политики реформ и открытости Китай научился тому, что процветание "приходит тем, кто обнимает мир с распростертыми объятиями". "Китай останется твердо приверженным открытости как своей фундаментальной политике и взаимовыгодной стратегии", — написал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И также отметил, что Китай будет добиться новых успехов в политике открытости и проведет ряд международных мероприятий, в том числе экономический форум Боао и саммит ШОС.