В Китае создают новую модель розничной торговли

Китайский интернет-гигант Alibaba Group и шанхайская торговая компания Bailian Group объявили о начале стратегического сотрудничества в области развития новых форматов розничной торговли.

"Стратегическое партнерство позволит претворить в жизнь новую концепцию Alibaba в области розничной торговли, и это даст потребителям возможность получить новый опыт, а нам - повысить эффективность логистики и сервиса", - заявил главный исполнительный директор Alibaba Чжан Юн. По его словам, стороны намерены создать новую модель торговли с активным привлечением "больших данных".

На нынешнем этапе сотрудничество не предполагает инвестиционных отношений между двумя предприятиями, сообщает агентство "Синьхуа".

Для изменения ситуации в ритейле китайские интернет-компании расширяют свое присутствие в офлайновых каналах розничной торговли.

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Ма Юнь отметил, что новая модель розничной торговли приведет к реформе в области торговли. Сотрудничество между Alibaba и Bailian позволит интегрировать онлайновый и офлайновый бизнес, инновации и традиции.

По его словам, цель сотрудничества - создание "смешанного экономического субъекта", "экономического субъекта новой розничной торговли".

Председатель правления Bailian Е Юнмин сказал, что с новыми технологиями традиционная розничная торговля может в любой момент и в любом месте предложить потребителям новый торговый опыт.

В 2016 году объем розничных продаж потребительских товаров в КНР вырос на 10,4%. На долю потребления пришлось почти две трети роста ВВП страны.

Котировки акций Bailian на Шанхайской фондовой бирже выросла во вторник на 10%.

Bailian является госпредприятием, занимающейся продажами в универмагах, торговых центрах и других видах магазинов. Помимо этого компания торгует цветными и черными металлами, автомобилями, химической, машиностроительной и электронной продукцией, лесоматериалами и топливом. Bailian в общей сложности владеет 4,7 тыс. магазинов более чем в 200 городах КНР.