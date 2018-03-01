Центральный Лондон является самым богатым регионом Евросоюза

Центральный и Западный Лондон (Внутренний Лондон) является самым богатым регионом Европейского Союза по ВВП на душу населения. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Территория, которая охватывает Лондон, Вестминстер и Кенсингтон, в 2016 году имела ВВП на душу населения в 611% от среднего показателя в ЕС на уровне 29 200 евро на душу населения, пишет "Европейская правда".

Ведущие места в рейтинге регионального ВВП на душу населения также занимают Герцогство Люксембург (257%), регион Юго-Восток в Ирландии (217%), Брюссель в Бельгии и Гамбург в Германии (оба 200%).

19 регионов имеют ВВП на душу населения, на 50% и более превышающий среднее значение ЕС в 2016 году: пять - в Германии, три - в Великобритании, два - в Австрии, по одному - в Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Франции, Нидерландах, Словакии и Швеции, а также Великое Герцогство Люксембург.

Беднейшим регионом в 2016 году был "Северозападен" в северной Болгарии, где ВВП на душу населения составлял 29% от среднего показателя в ЕС. За ним следуют регион Майотта (заморский департамент Франции, расположенный в Мозамбикском проливе), Северен-Централен и Южен-Централен в Болгарии (34%) и Норд-Ист в Румынии (36%).

Среди 21 региона с ВВП на душу населения ниже 50% от среднего показателя ЕС пять - в Болгарии и Польше, четыре - в Венгрии, три - в Румынии и Греции, а один во Франции.