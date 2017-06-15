Среди стран ЕС дороже всего жить в Дании, дешевле всего - в Болгарии

Среди 28 стран Европейского Союза Дания является самой дорогой для проживания страной, самой дешевой - Болгария. Ближе всего к среднему для 28 государств ЕС показателю находятся уровни цен в Италии и Германии, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Евростата).

Обобщив исследования, проводившиеся на протяжении 2016 года, Евростат вновь подтвердил, что между отдельными странами и регионами ЕС уже который год сохраняется большой разброс цен.

Так, если средний для ЕС показатель принять за 100%, то в Дании уровень цен составляет 139%, в Ирландии - 125%, в Швеции - 124%. При этом в восточноевропейской Польше потребительская корзина стоит лишь 53% от среднеевропейского показателя, в Румынии - 52%, а в Болгарии - всего 48%.

Самые высокие цены на продукты питания в Дании, самые низкие в Польше и Румынии.

Самый низкий уровень цен в 2016 году на алкогольные напитки и табак зарегистрирован в Болгарии (56% от среднего), в Венгрии (67%), Польше (68%) и Румынии (69%). Самые дорогие напитки и сигареты продавались в Ирландии (175%) и Великобритании (162%)

Отдыхать дешевле всего в Болгарии, Румынии и Чехии. А наиболее дорогие отели и рестораны в Дании и Швеции. Покупать автомобили выгоднее всего в Чехии и Словакии. Самые дорогие машины продаются в Дании.

Евростат отмечает меньший разброс цен в электронике: от 86% в Польше до 115% в Дании, а также в одежде: от 81% в Болгарии до 136% в Швеции.

Евростат проанализировал также показатели некоторых государств, не входящих в ЕС. Самыми дорогими странами континента, причем с большим отрывом, являются Норвегия (140%), Исландия (147%) и Швейцария (161%).