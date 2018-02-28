Госдолг Кыргызстана за год вырос на 11,4%

Государственный долг Кыргызстана в 2017 году увеличился на $465,56 млн, или на 11,4%, - до $4 млрд 530 млн, говорится в сообщении Минфина республики.

В том числе внешний долг составил $4 млрд 80,58 млн, внутренний - $449,47 млн. При этом наибольшую долю в структуре внешнего долга занимает задолженность перед Экспортно-импортным банком Китая - $1 млрд 701,24 млн. Кроме того, среди крупных кредиторов республики Международная ассоциация развития ($666,78 млн) и Азиатский банк развития ($600,78 млн).

В структуре внутреннего долга наибольшая доля (88,4%) приходится на задолженность по долгосрочным ценным бумагам государства - $397,37 млн.

В 4-м квартале 2017 года госдолг Кыргызстана вырос на 3,8%, или на $163,45 млн.