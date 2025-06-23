Головченко утверждает, что в Беларуси не занимаются целенаправленным управлением курсом доллара

В Беларуси не занимаются целенаправленным управлением курсом доллара. Это утверждает председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

"Точно могу сказать, что мы против доллара не играем <...>", - сказал чиновник в интервью одного из гостелеканалов.

По его словам, на курс доллара в Беларуси влияет внутренний спрос.

"Мы не занимаемся целенаправленным управлением курса. У нас рыночное ценообразование. Оно складывается на основе спроса и предложения. Слабый спрос на американскую валюту в Беларуси также играет на ослабление курса. Могу сказать, что на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала года доллар занял всего 16%. Юань опередил его с 22%, российский рубль занял более половины. Это открытый рынок. Цифры красноречиво демонстрируют, что спрос на доллар небольшой. Это тоже влияет на его курс, конечно же", - сказал Головченко.