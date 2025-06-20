Минфин Беларуси 26 июня проведет очередное замещение еврооблигаций

Министерство финансов Беларуси 26 июня проведет очередное замещение еврооблигаций.

Как сообщает ведомство, состоится плановая замена еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации 340-го выпуска.

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2027.

К процедуре будут допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета министров и Нацбанка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Расчеты по облигациям 340-го выпуска будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замены держателям будет выплачен аккумулированный процентный доход по еврооблигациям Беларусь-2027 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионными документами.

Минфин ранее уже провел три замещения еврооблигаций.