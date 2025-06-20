Франция инвестирует €717 млн в конкурента Starlink

Франция инвестирует €717 млн в компанию Eutelsat для обеспечения альтернативы Starlink Илона Маска.

Общий объем привлеченных средств за раунд финансирования составляет €1,35 млрд, пишет Bloomberg.

Французское правительство назвало компанию Eutelsat стратегическим активом для обеспечения цифрового суверенитета Европы. Инвестиции направлены на поддержку развития OneWeb - спутникового интернет-сервиса, который должен стать альтернативой Starlink. Кроме Франции, участие в раунде финансирования приняли Bharti Space, CMA CGM и другие стратегические инвесторы.

После привлечения средств доля Франции в компании вырастет до почти 30%, тогда как Bharti снизит свою долю до 19%. Великобритания, которая владеет частью Eutelsat после спасения OneWeb от банкротства, пока не подтвердила новое участие.

Eutelsat планирует привлечь еще €4 млрд до 2032 года, чтобы полностью модернизировать спутники OneWeb и принять участие в проекте ЕС Iris2. Накануне французские вооруженные силы подписали с компанией десятилетнее соглашение на сумму до €1 млрд, что может стать примером для других европейских правительств.