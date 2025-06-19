Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону

В четверг, 19 июня, правительство Швеции единогласно одобрило увеличение расходов на оборону. Об этом говорится в опубликованном Министерством обороны страны заявлении.

Правительство Швеции вместе со всеми парламентскими партиями достигло договоренности о беспрецедентном увеличении оборонного бюджета страны.

Основной целью является достижение нового ориентира НАТО – 3,5% ВВП на оборону. Впервые в истории Швеции значительная часть этого роста будет финансироваться за счет временных государственных заимствований.

Если НАТО также согласится на дополнительную цель в 1,5% ВВП для более широких инвестиций в сферу безопасности и обороны – Швеция должна достичь и этой цели.

Финансирование новых расходов на военную и гражданскую оборону позволит временное отклонение от целевых фискальных показателей на 2026-2034 годы. Общий предел прироста долга – 300 млрд крон, из которых до 50 млрд пойдет на инфраструктуру, резервы продуктов, топлива и лекарств.

В заявлении подчеркнули, что помощь Украине не включена в лимит долгового финансирования и будет финансироваться отдельно.

Швеция также обязуется вернуться к сбалансированному бюджету до 2035 года, а "якорь" госдолга останется на уровне 35% ВВП.

Кроме роста финансирования, соглашение предусматривает расширение численности вооруженных сил страны, закупку оборудования, повышение боеготовности, создание резервов, увеличение учений, и развитие оборонной промышленности.

Также соглашение предусматривает укрепление ключевых инфраструктур, поддержку жизненно важных функций государства, а также обеспечение устойчивости общества к кризисам. Кроме этого, в него войдут инвестиции в исследования, особенно двойного назначения, и технологии в сфере обороны, включая космос, признаются приоритетными.

"Это историческое решение, которое сделает безопаснее и Швецию, и НАТО. Теперь все – от правительства до сил обороны – должны приложить максимум усилий для быстрого наращивания возможностей", – заявил министр обороны Пол Йонсон.