Белорусский бизнес начинает работать в «революционных» условиях

С 26 февраля основная часть белорусского бизнеса начнет работать в новых условиях – вступают в силу основные нормы декрета №7, которые правительство называет революционным. Но каковы они реально?

Несмотря на то, что декрет реально упрощает ведение хозяйственной деятельности во многих областях, отношение бизнеса к нему больше настороженное, чем восторженное. Этому способствуют различные причины. Прежде всего, это множество декларативных норм, которые уже существуют в иных нормативных актах и которые так ни к чему позитивному не привели на практике. Например, презумпция добросовестности субъектов хозяйствования, направленность госорганов на профилактику правонарушений, а не наказание, соразмерность наказания тяжести правонарушения и другие. Провозглашено много чего и довольно давно, но вот суды редко этим руководствовались. И вряд ли этом плане декрет №7 что-то изменит.

Кроме того, настороженность бизнеса вызывают множество отсылочных норм и условий, которые ставят бизнес в непонятные и непредсказуемые условия. Например, декрет утвердил «общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды, требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования». Иные подобные требования субъекты хозяйствования могут не соблюдать. Однако есть одно большое «НО». Старые нормы могут не соблюдаться при условии «обеспечения в процессе экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан…».

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать – никто не может на 100 процентов гарантировать непричинение указанного выше вреда, даже если соблюдать все нормы и предписания. А тут декрет позволяет не соблюдать старые санитарные, пожарные, ветеринарные нормы, при условии, что в будущем никому и ничему не будет причинено вреда. В общем, государство фактически говорит: делайте, что хотите, но если что – ответите по полной программе.

Вызывает вопросы и уведомительный характер начала осуществления определенных видов деятельности. После 26 февраля по перечню видов деятельности, утвержденному декретом, достаточно уведомить исполком о намерении осуществлять эту деятельность и на следующий же день работать. При этом декрет №7 не связывает начало осуществление этих видов деятельности с обязанностью внести сведения в различные государственные реестры и регистры. Но пять же есть большое «НО». В уведомлении субъект хозяйствования обязан указать, что его деятельность и его работники соответствуют требованиям законодательства.

При этом декрет не освобождает субъекты хозяйствования от обязанности по последующей регистрации в различных госреестрах. Мало того, декрет прямо предусматривает, что «законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена необходимость прохождения субъектом хозяйствования иных административных процедур после начала осуществления заявленного вида экономической деятельности». И госорганы по-прежнему имеют право отказать во внесении сведений в торговый или иной реестр, оценивая насколько деятельность субъекта хозяйствования и поданные им документы, соответствуют требованиям законодательства.

В результате может возникнуть ситуация, когда после того, как субъект хозяйствования начал осуществлять деятельность, госорган заявит, что его деятельность не соответствует законодательству.

Какие юридические последствия должны идти за этим – пока непонятно.

Примечательно, что декрет №7 издан в ноябре 2017 года, но до сих пор нет его полного и детального анализа, и подробного комментария со стороны какого-нибудь госоргана. Многие субъекты хозяйствования, которые обращались за разъяснением в госорганы, столкнулись с проблемой, что чиновники сами до конца не понимают, что и как будет работать после 26 февраля.

Это и не удивительно. Декрет №7 очень обширный и пересекается со многими нормативными актами, которые остаются действующими.

Не вызывает вопросов норма декрета, которая говорит о том, что субъект розничной торговли самостоятельно может определять свой режим работы в пределах от 7 до 23 часов. Но непонятно, как должен действовать магазин, если он хочет работать, например с 6 до 23. Вернее понятно, что нужно этот режим согласовывать с исполкомом. Но ведь декрет №7 разрешает работать на следующий день после отправки уведомления в исполком через службу «одно окно», не привязывая это право к каким-либо иным условиям.

В декрете много таких моментов, когда непонятно, что и как будет происходить. Судя по всему, это выяснится в ходе правоприменительной практики, которая в Беларуси идет обычно по самому жесткому для бизнеса пути. Особенно в этом плане настораживает п.6 декрета №7, который устанавливает штраф до 200 базовых величин за «непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан».

Учитывая, что «необходимые меры» и «надлежащая работа» - это чисто субъективные определения, очень велика вероятность, что любой вред, причиненный кому угодно, уже сам по себе будет являться основанием для привлечения руководителя к ответственности.

О недостатках декрета №7 можно говорить очень много, но главное все же не в них. Главное, что государство вроде как поняло, что бизнесмен - это не бандит с большой дороги, а партнер, источник пополнения бюджета и дополнительные рабочие места. И даже, если правоприменительная практика декрета №7 пойдет по самому жесткому для бизнеса сценарию, то жить бизнесу все равно станет легче. И точно веселее, пишет Ежедневник.