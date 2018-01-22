В Беларуси изменен порядок индексации тарифов на коммунальные услуги для юрлиц

Постановлением Совмина №37 от 18 января 2018 года утверждена новая редакция положения о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Положением определена формула, по которой осуществляется индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги (услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами) при изменении установленного Нацбанком официального курса белорусского рубля к курсу доллара США на дату оплаты юрлицом коммунальных услуг по сравнению с курсом белорусского рубля к курсу доллара США, указанному в решениях облисполкомов и Минского горисполкома об установлении тарифов на коммунальные услуги и принятому при расчете этих тарифов.

Оплата юрлицами коммунальных услуг, включая погашение задолженности за них, производится по тарифам на коммунальные услуги, проиндексированным в порядке, предусмотренном утвержденным положением, если иное не установлено законодательными актами.

Утвержденная постановлением новая редакция положения вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.