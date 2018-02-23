Украина может прописать в Конституции курс на вступление в НАТО

Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявляет, что европейский и евроатлантический курс могут быть включены в Конституцию Украины.

"Мы внесли изменения в закон о внешнеполитической деятельности Украины (о курсе Украины в НАТО - ред.). Сейчас думаем о том, чтобы включить европейский и евроатлантический курс в один из разделов Конституции Украины", - сказала Луценко.

Она добавила, что это нужно для того, чтобы дать сигнал международным партнерам о том, что "Украина очень серьезно рассматривает вопрос об интеграции в НАТО".

Как сообщалось, Верховная Рада 8 июня 2017 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины".

Документом вносятся изменения в законы "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики" в части евроатлантической интеграции.

Одним из приоритетов национальных интересов Украины законом названа интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в НАТО.