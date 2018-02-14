Последнее обновление: 14.02.2018 17:43

Рост экономики Японии продолжается восьмой квартал подряд

Представители канцелярии кабинета министров Японии сообщили о росте экономики страны восьмой квартал подряд.

Как пишет NHK WORLD, предварительные данные свидетельствуют о росте ВВП в реальном выражении на 0,1% в период с октября по декабрь прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении рост экономики Японии составил 0,5%.

Экспорт возрос на 2,4%, тогда как капиталовложения увеличились на 0,7%.

Уровень потребительских расходов возрос на 0,5%, что представляет собой первое увеличение данного показателя в течение двух кварталов.

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