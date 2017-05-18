Квартальный рост экономики Японии оказался самым быстрым за год

Экономика Японии росла наибольшими темпами за год в прошедшем квартале, показав самый долгий период роста за последнее десятилетие благодаря экспорту и частному потреблению.

Обнадёживающие данные, вышедшие в четверг, должны принести облегчение Банку Японии, который надеется, что экономика уже достаточно разогналась, чтобы стимулировать инфляцию, которая упорно держится ниже целевого ориентира в 2 процента.

Благодаря хорошей динамике экпорта и внутреннего потребления экономика Японии выросла на 2,2 процента в годовом исчислении в период с января по март, превысив средние ожидания на уровне 1,7 процента. Согласно данным Офиса кабинета министров Японии, рост за указанный период оказался самым быстрым с января-марта 2016 года.

Номинальный ВВП, или ВВП при текущих рыночных ценах, снизился на 0,1 процента в первом квартале, впервые показав отрицательную динамику за пять кварталов, поскольку относительно слабый спрос не позволил компаниям переложить рост стоимости импорта на домохозяйства, что свидетельствует о сложностях борьбы с непрекращающимся дефляционным трендом в Японии.

Частное потребление, составляющее примерно 60 процентов от ВВП, выросло на 0,4 процента в первом квартале благодаря уверенному спросу на смартфоны и одежду, демонстрируя рост пятый квартал подряд.

Капзатраты выросли на 0,2 процента в первом квартале, не показав, вопреки ожиданиям рынка, снижения на 0,4 процента.