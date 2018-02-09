ЕС предупреждает Лондон, что Северная Ирландия после Brexit останется в едином рынке

ЕС предупредил британских переговорщиков, что Северная Ирландия останется в едином рынке после Brexit.

"Проект соглашения ЕС о выходе Британии, по существу, предусматривает оставление Северной Ирландии в рамках таможенного союза и единого рынка после Brexit для избежания жесткой границы", - идет речь в документе ЕС.

Как сообщает The Guardian, бескомпромиссная юридическая формулировка проекта соглашения, вероятно, приведет к наибольшему спору, которого все стороны переговоров пытаются избежать.

Британские чиновники, ведущие переговоры в Брюсселе, были проинформированы своими коллегами о вероятном наличии "заключительного положения", которое будет включено в юридически обязующий документ, который будет опубликован примерно спустя две недели.

Если текст документа не изменится, Брюссель ожидает подписания документа Британией. Таким образом Северная Ирландия останется под законодательством Европейского Союза в конце 21-месячного переходного периода.ｭ