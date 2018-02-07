В Таллине обсудят перспективы строительства тоннеля под Балтикой

Финские и эстонские министры в среду в Таллине заслушают доклад-исследование о перспективах строительства подводного тоннеля под Финским заливом между Финляндией и Эстонией, сообщает мэрия Хельсинки.

В заседании примут участие министр транспорта Финляндии Анне Бернер и её коллега из Эстонии Кадри Симсон, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, посол Финляндии в Балтийских странах Эрия Тикка, мэр Хельсинки Ян Вапаавуори и мэр Таллина Таави Аас.

"В докладе компании FinEst Link будут представлены варианты размещения тоннеля как в Хельсинки, так и Таллине, места расположения станций, точное расстояние как между станциями, так и городами, а также, какое социально-экономическое влияние туннель окажет на Хельсинки и Таллин", — говорится в сообщении.

FinEst Link — компания, созданная и финансируемая городами Хельсинки и Таллином, эстонскими и финскими министерствами транспорта, столичными регионами двух стран.

В сообщении уточняется, что FinEst Link не имеет отношения к плану строительства тоннеля основателя компании Rovio Питера Вестербаки.

Тем не менее менеджер проекта FinEstLink Кари Руохонен уточняет, что будет только один тоннель. "Речи о двух тоннелях не идет. Есть различия по моделям реализации и финансирования. Одно можно сказать точно, что без частных инвестиций не обойтись", — сказал Руохонен.

"Тоннель, наряду с железнодорожным проектом Rail Baltica и строительством железнодорожной линии в Арктику, соединит Арктический регион с сердцем Европы через Финляндию. Таким образом, туннель может стать значительным проектом для Финляндии и Европы, а не только для Хельсинки и Таллина", — отметила министр транспорта Финляндии Анне Бернер.

Расстояние между Таллином и Хельсинки — 82 километра. Проект тоннеля предусматривает строительство подводной части в Финском заливе длиной от 50 до 70 километров, глубиной до 200 метров. Предусматривается только железнодорожное сообщение. Ожидается, что железнодорожная система Финляндии получит прямое сообщение с железными дорогами Эстонии и, как следствие, Евросоюза. Ожидается, что строительство займёт 10-15 лет. В настоящий момент компания FinEst Link занимается исследованием всех возможных аспектов строительства тоннеля.

Ожидается, что время в пути пассажирского поезда от центра Хельсинки до станции Юлемисте составит примерно полчаса. Пассажирские поезда будут двигаться в тоннеле со скоростью 200 км/ч, перевозящие автомобили 160 км/ч, грузовые 120 км/ч.

Согласно исследованию FinEst Link, объемы грузовых и пассажирских перевозок между двумя странами могут утроиться к 2050 году. По данным на 2016 год, Финский залив между двумя странами ежегодно пересекают 9 миллионов пассажиров, 3,8 миллиона тонн грузов.