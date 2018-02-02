Власти Беларуси придумывают новые стимулы для инвесторов по освоению недр

Лукашенко подписал указ, которым внесены изменения в указ от 3 октября 2011 года № 442 «О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр», сообщает его пресс-служба.

В частности, документом определяются стадии геологического изучения недр, непосредственно связанные с разведкой конкретного месторождения, а также конкретизируются объемы затрат, подлежащих возмещению в доход республиканского бюджета.

«Указ направлен на стимулирование интереса со стороны потенциальных инвесторов к освоению месторождений полезных ископаемых Республики Беларусь», - говорится в комментарии к документу.