США возобновят выдачу виз в Минске после 10-ти летнего перерыва

США возобновят выдачу всех видов виз в Беларуси с 1 февраля, сказал на пресс-конференции временный поверенный в республике Роберт Райли.

“Начиная с 1 февраля этого года, консульский отдел начинает предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг”, - сказал он.

Как известно, выдача виз была прекращена десять лет назад на фоне дипломатического конфликта между Минском и Вашингтоном.

После введения санкций против белорусских властей, вызванного преследованиями оппозиции, США в 2008 году в несколько раз сократили штат посольства и прекратили выдачу виз гражданам Беларуси в Минске.

Последние десять лет граждане республики должны были получать визы в США в соседних странах.

В конце прошлого года США возобновили выдачу в Минске некоторых категорий виз.

ЕС и США в последние годы смягчили отношение к Беларуси и отменили большинство введенных ранее санкций на фоне посредничества Минска в урегулировании российско-украинского конфликта и прекращения преследований оппозиции.

“Наш интерес заключается в том, чтобы эти санкции были полностью отменены”, - сказал Райли.