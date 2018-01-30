США возобновят выдачу виз в Минске после 10-ти летнего перерыва

США возобновят выдачу всех видов виз в Беларуси с 1 февраля, сказал на пресс-конференции временный поверенный в республике Роберт Райли.
“Начиная с 1 февраля этого года, консульский отдел начинает предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг”, - сказал он.
Как известно, выдача виз была прекращена десять лет назад на фоне дипломатического конфликта между Минском и Вашингтоном.
После введения санкций против белорусских властей, вызванного преследованиями оппозиции, США в 2008 году в несколько раз сократили штат посольства и прекратили выдачу виз гражданам Беларуси в Минске.
Последние десять лет граждане республики должны были получать визы в США в соседних странах.
В конце прошлого года США возобновили выдачу в Минске некоторых категорий виз.
ЕС и США в последние годы смягчили отношение к Беларуси и отменили большинство введенных ранее санкций на фоне посредничества Минска в урегулировании российско-украинского конфликта и прекращения преследований оппозиции.
“Наш интерес заключается в том, чтобы эти санкции были полностью отменены”, - сказал Райли.