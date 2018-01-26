Обновленный декрет о тунеядстве заработает в Беларуси с 1 января 2019 года

Лукашенко 25 января подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения, сообщила его пресс-служба.

"Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения", - говорится в комментарии к декрету.

С этой целью на правительство "возлагаются задачи по установлению прогнозных показателей в области содействия занятости населения и перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, осуществлению мониторинга, оценки качества и доступности услуг в области содействия занятости населения".

В свою очередь местные органы власти будут обеспечивать индивидуальную работу с гражданами на местах при проведении работы по их трудоустройству и ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, областные, Минский городской Советы депутатов смогут дополнительно направлять средства местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Декретом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг определит правительство.

Напомним, в апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", более известный как «декрет о тунеядстве». По нему не работающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Извещения об уплате налогов получили более 470 тыс. граждан Беларуси.

Против "декрета о тунеядстве" в стране прошло несколько акций протеста. При этом в марте 2017 года Лукашенко заявлял, что декрет отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.