Последнее обновление: 26.04.2018 17:25

"Тунеядцы" будут полностью оплачивать газ, тепло и горячую воду

Правительство Беларуси постановлением №314 от 24 апреля 2018 года утвердило перечень услуг, которые так называемые тунеядцы будут оплачивать по полной стоимости.

Согласно документу, трудоспособные граждане, не занятых в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение, сообщается на сайте Аппарата Совмина.

Между тем вопрос, как все-таки неработающим гражданам придется оплачивать услуги в реальности, если они проживают не одни, остается открытым.

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