Курсы валют в банках Минска на 25 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,977 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,98 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,019 рубля и составила 2,45 рубля, минимальная продажа выросла на 0,02 рубля и составила 2,45 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,5 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,52(не изменился).