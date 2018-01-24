Курсы валют в банках Минска на 24 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,98 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,982 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,431 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,43 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,49 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,52(вырос на 0,02 рубля).