Последнее обновление: 22.01.2018 15:11

Энергопотребление в Китае выросло в 2017 году на 6,6%

Потребление электроэнергии в Китае по итогам 2017 года увеличилось на 6,6% и достигло 6,31 трлн кВт/ч, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики страны.

Энергопотребление считается одним из основных параметров оценки экономической активности в стране.

Рост спроса на электроэнергию в сельском хозяйстве составил 7,3%, в промышленном секторе - 5,5%, в сфере услуг - 10,7%. Население увеличило потребление электричества на 7,8%, сообщает агентство "Синьхуа".

В прошлом году были введены в строй мощности по выработке электроэнергии в объеме 133,72 гВт, из которых 34,2% составляли тепловые электростанции, 9,6% - ГЭС.

Производство электричества в целом выросло на 6,5%, при этом "чистая" энергетика продемонстрировала подъем на 10%.

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