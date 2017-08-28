Слияние китайских Shenhua и Guodian создаст крупнейшего производителя электроэнергии в мире

Слияние крупнейшего китайского производителя угля Shenhua Group и одной из самых больших в стране генерирующих госкорпораций China Guodian Corp. было одобрено правительственными регуляторами Китая.

По оценкам экспертов Wood Mackenzie, получившаяся в результате слияния новая компания - Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (National Energy Investment Corporation, NEIС) - будет крупнейшим производителем электроэнергии в мире по установленной электрической мощности (более 225 ГВт). Кроме того, она войдет в число лидеров ветряной генерации (33 ГВт) и будет крупнейшим мировым производителем угля.

Совокупная стоимость активов составит около $236 млрд.

Власти Китая активно проводят консолидацию госпредприятий с 2015 года, рассчитывая создать огромные конгломераты, которые смогут успешно конкурировать на мировом рынке. За прошедшие два года проведено 15 таких слияний, число госпредприятий сократилось до 103, а в скором времени может уменьшиться примерно до 40.

Как сообщалось ранее, правительство КНР планирует со временем объединить восемь энергетических компаний в три гигантских конгломерата.