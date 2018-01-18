Еврокомиссия предлагает создавать более качественную налоговую среду

Европейская комиссия предложила новые правила, расширяющие возможности государств-членов ЕС устанавливать налоговые ставки по НДС и создающие более качественную налоговую среду в интересах, прежде всего, малых и средних предприятий, заявил член ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

"Сегодня мы преодолеваем новый этап на пути к созданию единого для ЕС пространства НДС с более простыми для государств-членов и предприятий правилами. Предлагаемые правила предоставят больше свободы для применения уменьшенных налоговых ставок НДС к специфическим товарам или услугам", - сообщил П.Московиси, представляя на пресс-конференции в Брюсселе новую инициативу Еврокомиссии.

"В то же время, - добавил он, - эти правила позволят сократить административные формальности для малых предприятий, занимающихся трансграничной деятельностью, что даст им возможность развиваться и создавать рабочие места".

Еврокомиссар резюмировал: речь идет, с одной стороны, об общих правилах, когда это необходимо для успешного функционирования внутреннего рынка ЕС, с другой - о большей возможности маневра для правительств государств Евросоюза, чтобы они могли показать свои политические предпочтения в ставках НДС.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, представленное в четверг предложение "знаменует заключительный этап преобразования правил НДС". Создание в ЕС единого пространства НДС призвано радикально сократить потери от мошенничества с НДС, приносящего потери для бюджетов до 50 млрд евро в год. Таким образом планируется одновременно оказывать поддержку предприятиям и гарантировать налоговые сборы.

"Общие правила ЕС в области НДС, принятые всеми государствами-членами в 1992 году, являются устаревшими и слишком ограничительными. Они позволяют государствам-членам применять сокращенные ставки НДС лишь к очень небольшому числу секторов и продуктов", - говорится в материалах Европейской комиссии.

В Брюсселе указывают на то, что выдвинутое предложение свидетельствует о выполнении Еврокомиссией обещания предоставить государствам-членам более широкую самостоятельность в назначении ставок НДС.