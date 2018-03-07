Еврокомиссия поднимет вопрос об "агрессивной налоговой оптимизации" в ряде стран ЕС

Еврокомиссия сегодня укажет на использование в семи странах ЕС "агрессивной налоговой оптимизации" - в Бельгии, Венгрии, Ирландии, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, сообщили европейские СМИ со ссылкой на члена ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси.

По мнению еврокомиссара, эти государства ЕС "ставят под угрозу принцип справедливости" на внутреннем рынке союза, допуская "агрессивное налоговое планирование" предприятиями, что нарушает принцип честной конкуренции и увеличивает налоговое бремя других европейских налогоплательщиков.

По данным Еврокомиссии, уклонение от справедливой уплаты налогов в ЕС причиняет урон государственным бюджетам от 50 до 70 млрд евро в год.