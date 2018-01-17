Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

С 1900 года с лица Земли исчезло 70% внутренних пресноводных водоемов

Категории: ООН Вода

За последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81 процент - более чем в два раза по сравнению с темпами вымирания сухопутных и морских видов, свидетельствуют данные Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП).

Такое стремительное сокращение пресноводных видов по большей части обусловлено деградацией среды их обитания. Начиная с 1900 года, с поверхности Земли исчезло около 70% внутренних пресноводных водоемов. А в Азии этот показатель еще выше.

Пресноводные водоемы, такие как озера, реки и водно-болотные угодья, крайне необходимы для жизни, здоровья и благосостояния человека. Они являются источником питьевой воды и местом обитания пресноводных организмов.

Пресная вода составляет лишь 0,01% от мировых запасов воды, но обитатели пресноводных водоемов составляют почти 6% всех описанных видов на планете.

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