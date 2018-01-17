Nestle продает Ferrero кондитерский бизнес в США за $2,8 млрд

Швейцарская продуктовая группа Nestle согласилась продать кондитерский бизнес в США итальянской Ferrero за $2,8 миллиарда, говорится в сообщении компании.

Продажа знаменует первую крупную сделку главы Nestle Марка Шнайдера и является еще одним шагом на пути компании к популяризации более здорового питания.

В качестве причины для продажи кондитерского бизнеса Nestle, крупнейший в мире производитель фасованных пищевых продуктов, называет слабость подразделения в США, где он отстает от таких конкурентов, как Hershey, Mars Inc и Lindt.

Ferrero сделка дает возможность быстро расшириться на этом ключевом рынке, где за последний год компанией было заключено еще две сделки.

Производитель шоколадной пасты Nutella и конфет Ferrero Rocher станет третьей по величине кондитерской компанией в США и в мире, по данным Euromonitor International.

Постепенный отказ потребителей от вредной пищи заставил Nestle сфокусироваться на выпуске “питательной, здоровой и целебной” продукции, хотя компания сообщает, что намерена и дальше развивать свой кондитерский бизнес за пределами США.

На прошлой неделе Nestle объявила о продаже австралийского бренда шоколадных батончиков Violet Crumble. Компания расширяет присутствие на рынке здорового питания, претендуя на приобретение безрецептурного бизнеса немецкой фармкомпании Merck. В декабре Nestle заключила соглашение о покупке канадского производителя витаминов Atrium Innovations.

“Переориентация активов действительно имеет смысл, - сказал аналитик банка Vontobel Жан-Филипп Бертши. - Вы выходите из слабого с финансового точки зрения бизнеса и... вступаете на рынок с хорошими темпами роста и более высокой маржой”.

Nestle заплатила $2,3 миллиарда за Atrium, объем годовых продаж которой составляет около $700 миллионов. Продажи шоколадного бизнеса, который она продает за $2,8 миллиарда, составляют примерно $90 миллионов.