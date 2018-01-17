Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

Инфляция в Германии достигла наивысшего уровня с 2012 года

Потребительские цены в Германии в 2017 году заметно выросли.

Средний рост цен на товары и услуги составил 1,8 процента, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства, опубликованные во вторник, 16 января. Это наивысший показатель с 2012 года. Для сравнения - годом ранее уровень инфляции в Германии составил 0,5 процента.

Высокие цены на энергоносители (+3,1 процента) и продукты питания (+3 процента), а также растущая стоимость аренды жилья послужили локомотивом инфляции. Рост цен лишь незначительно замедлился к концу году. В декабре годовой уровень инфляции оценивался в 1,7 процента.

С 2014 по 2016 год инфляция в Германии не превышала один процент. В отдельные месяцы 2017 года фиксировался рост потребительских цен в 1,5 - 2,2 процента в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

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