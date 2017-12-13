В Германии годовая инфляция в ноябре ускорилась до 1,8%

В ноябре 2017 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2016 года. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В октябре годовая инфляция была зафиксирована на уровне 1,6%. Относительно предыдущего месяца цены подросли на 0,3%

Оба показателя совпали как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Цены на напитки и продукты питания в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с октябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,2%, одежда и обувь - на 0,7%. Стоимость транспортных услуг увеличилась на 0,6%, бензин вырос в цене на 2,6%.

Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в прошлом месяце увеличились также на 1,8% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Показателя совпали с ожиданиями аналитиков и с предварительными данными.

Оптовые цены в Германии в прошлом месяце увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано их нулевое изменение.

Годовой рост цен ускорился до 3,3% после повышения на 3% в октябре.