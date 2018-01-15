Последнее обновление: 15.01.2018 17:46

Армия Асада грозит положить конец любому присутствию США в Сирии

Армия Сирии намерена положить конец любой форме присутствия США в своей стране. Об этом сообщило в понедельник, 15 января, сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в министерстве иностранных дел в Дамаске.

В МИД также резко раскритиковали намерение возглавляемой США международной коалиции по борьбе с джихадистской организацией "Исламское государство" (ИГ) сформировать в Сирии отряд для охраны границ, чтобы обеспечить безопасность на освобожденных от террористов территориях. Как сообщает местное новостное агентство SANA, в сирийском внешнеполитическом ведомстве эти планы Вашингтона назвали "наглым покушением" на суверенитет страны.

Накануне стало известно, что коалиция по борьбе с ИГ намерена вместе с Сирийскими демократическими силами (СДС) создать военное формирование для охраны сирийских границ с Турцией и Ираном. Планируется, что в него войдут 30 тысяч бойцов. В настоящее время подготовку в первом наборе проходят 230 человек.

СДС - курдско-арабское формирование, которое контролирует почти четверть сирийской территории вдоль границ с Турцией и Ираком.

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