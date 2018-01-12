Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

В Венесуэле снова продлили ЧП в экономике

Власти Венесуэлы вновь продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны, говорится в указе, опубликованном в издании Gaceta Oficial.

Это уже тринадцатое продление действия ЧП в экономике, введенного в январе 2016 года. Каждый раз положение продлевается на 60 дней. Данный инструмент дает возможность президенту принимать необходимые меры для обеспечения прав населения и внутреннего порядка в Венесуэле. Также документ предполагает возможность ограничения конституционных гарантий граждан в случае необходимости.

ЧП в экономике продлено на фоне ухудшающегося экономического положения страны, галопирующей инфляции, дефицита основных товаров и услуг и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

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