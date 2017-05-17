Президент Венесуэлы в седьмой раз продлил режим ЧП в экономике

Правительство Венесуэлы с 13 мая вновь продлило действие чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней, говорится в опубликованном в Gaceta Oficial тексте указа президента Николаса Мадуро.

Это уже седьмое продление действия ЧП в экономики, введенного в январе 2016 года. Этот инструмент дает главе государства возможность принимать необходимые меры для обеспечения прав населения и внутреннего порядка в Венесуэле.

Также документ позволяет при необходимости ограничить конституционные гарантии граждан.

ЧП в экономике продлили на фоне идущих с начала апреля массовых протестов после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.