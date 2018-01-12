Глава ООН назвал миграцию позитивным глобальным феноменом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество укрепить систему защиты мигрантов.

Глава ООН, представляя свой новый доклад по миграции, заявил, что мигранты вносят огромный вклад в развитие. Он подчеркнул, что миграция является позитивным глобальным феноменом.

"Позвольте мне подчеркнуть: миграция является положительным глобальным явлением. Она стимулирует экономический рост, способствует сокращению масштабов неравенства и укреплению связей между различными сообществами, а также помогает преодолевать демографические проблемы, вызванные неравномерным ростом и сокращением населения. Однако миграция также является причиной роста политической напряженности и приводит к человеческим трагедиям", - заявил глава ООН .

На фоне массового перемещения мигрантов и беженцев позитивные аспекты миграции отошли в тень. С 2000 года общая численность международных мигрантов возросла на 49%, превысив показатель роста мирового населения, который составил 23%. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 256 миллионов мигрантов, большая часть из которых перебралась в другие страны легальным путем.

Люди, отправившиеся за «куском хлеба» в богатые страны, ежегодно пересылают своим родным и близким примерно $600 млрд. Их денежные переводы представляют собой крупные потоки капитала, которые в три раза превышают международную помощь на цели развития. Но это только 15% доходов мигрантов. Остальные 85% они вкладывают в экономику страны пребывания.

Глава ООН отметил, что в глобальном масштабе государства плохо управляют процессами миграции, что оборачивается ростом нелегальных потоков мигрантов и нарушениями прав многих из них, работающих фактически в условиях рабства.

"Большинство мигрантов живут и работают в других странах на законных основаниях. Но многие находятся заграницей нелегально, они лишены всяких прав и не могут вносить надлежащий вклад в развитие. Некоторые мигранты вынуждены идти на огромный риск, чтобы добраться в другие страны, но там они подвергаются дискриминации и надругательствам", - сказал А.Гутерриш, чьи слова цитирует центр новостей ООН. По его словам, самый лучший способ покончить со стигмой в отношении нелегалов и враждебным отношением к мигрантам - это обеспечить законные пути миграции. Только такой подход, полагает генсек, поможет в борьбе с контрабандистами, а также обеспечит потребности рынков в иностранной рабочей силе.

А.Гутерриш призвал все государства активно участвовать в переговорах по разработке нового глобального договора по миграции, в котором будут закреплены основные принципы упорядоченной, безопасной, законной и ответственной мобильности людей. Глава ООН выразил надежду, что такой договор будет одобрен в ходе международной конференции в Марокко в конце этого года. Глава ООН заявил, что миграция должна стать символом надежды, а не отчаяния.