Глава JPMorgan сожалеет, что назвал биткоин "аферой" - Fox

Глава банка JPMorgan Джеймс Даймон в интервью телеканалу Fox Business во вторник выразил сожаление по поводу того, что назвал биткоин “аферой”, но отметил, что по-прежнему совершенно не заинтересован в криптовалюте.

Выступая на банковской конференции для инвесторов в Нью-Йорке в сентябре, Даймон сказал: “Валюта не будет эффективной. Нельзя построить бизнес, создав валюту из воздуха, и думать, что те, кто ее покупают - действительно умные”.

Ряд банков, обменных пунктов и компаний стали использовать биткоины на фоне растущего спроса со стороны потребителей и инвесторов.

Курс биткоина снизился примерно на 1,5 процента в ходе торгов вторника - до $14.772. Валюта торговалась вблизи $909 год назад, а в декабре преодолела отметку в $19.000.