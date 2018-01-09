В Будапеште открылся каток на крыше

На крыше одного из будапештских отелей открылся каток с панорамным видом на столицу Венгрии.

Небольшая терраса Intermezzo Ice Terrace на крыше гостиницы President – и каток, и смотровая площадка, пишет 34travel.

С ледяного помоста видны основные достопримечательности: здание почтамта-сберкассы, парламент и купола базилики Святого Стефана. Вечером все, конечно, с иллюминацией.

Каток в 110 квадратных метров рассчитан максимум на 20 посетителей одновременно. Лед на Intermezzo Ice Terrace – синтетический, потому упасть на нем сложно.

До 28 февраля 2018 года гости отеля могут пользоваться им бесплатно. Остальным для катания нужно купить билеты на ресепшене. Они стоят около 3 евро, а аренда коньков – 1,50 евро.