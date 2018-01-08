Алматы и Астана полностью перейдут на электрокары

Крупнейший город Казахстана Алматы и столица республики Астана полностью перейдут на использование электромобилей. Об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает его пресс-служба.

"Нам необходимо дальше работать в направлении перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях", - сказал он на встрече с акимом (глава местного органа исполнительной власти) столицы Казахстана Бауыржаном Байбек.