Последнее обновление: 08.01.2018 15:12

Алматы и Астана полностью перейдут на электрокары

Крупнейший город Казахстана Алматы и столица республики Астана полностью перейдут на использование электромобилей. Об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает его пресс-служба.

"Нам необходимо дальше работать в направлении перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях", - сказал он на встрече с акимом (глава местного органа исполнительной власти) столицы Казахстана Бауыржаном Байбек.

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