Правительство РБ утвердило концепцию развития ЖКХ до 2025 года

Правительство утвердило концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Согласно постановлению Совмин №1037 от 29 декабря 2017 года, для решения проблем ЖКХ документом определены следующие важнейшие направления совершенствования и развития сферы: повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на их предоставление населению, повышение эффективности использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ; совершенствование системы обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами; поддержание и дальнейшее улучшение благоустройства населенных пунктов.

Кроме того, среди важнейших направлений - совершенствование системы социальной защиты населения и тарифной политики в сфере оказания услуг, совершенствование системы финансирования ЖКХ и привлечение инвестиций, научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.

"Реализация концепции позволит обеспечить эффективное управление ЖКХ; доступность всех видов жилищно-коммунальных услуг; повышение их качества и снижение затрат на их оказание; совершенствование механизма планирования текущей деятельности и повышения экономической эффективности функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства; создание единого информационного пространства ЖКХ; повышение профессионального уровня кадрового состава; совершенствование механизмов стимулирования труда работников сферы", - говорится в комментарии к документу.