Утверждены нормы и нормативы расходов для организаций ЖКХ Беларуси на 2025 год

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 9 от 20 августа 2024 года определены нормы накладных расходов и нормативы на 2025 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Согласно документу, установлены накладные расходы:

на собственное холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб. м реализованной воды) в размере не более 0,2379 рубля;

на собственное водоотведение (канализацию) (в расчете на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию) – не более 0,1818 рубля.

За реализацию 1 Гкал тепловой энергии собственного производства для теплоснабжения и горячего водоснабжения норма расходов составит не более 14,0101 рубля, за техобслуживание жилого дома – не более 0,0301 рубля на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Кроме того, определены расходы за обращение с твердыми коммунальными отходами:

не более 1,6510 рубля – на 1 куб. м отходов;

не более 11,8022 рубля – на 1 т отходов;

техобслуживание лифтов – не более 0,0209 рубля (на 1 кв. м общей площади жилого помещения).

Нормативы установлены в размере: не более 9 % – для потерь тепловой энергии; не более 12 % – для потерь и неучтенных расходов воды.

Установленные нормы и нормативы не распространяются на организации системы Министерства энергетики.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.