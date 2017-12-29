Последнее обновление: 29.12.2017 16:10

Volkswagen хочет вывести за сроки давности дизельный скандал

Автоконцерн Volkswagen пожаловался в Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ на назначение специальной проверки обстоятельств дизельного скандала, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Компания утверждает, что ее права нарушает решение об отдельной проверке, которое вынес в ноябре высший земельный суд в городе Целле. Представители компании считают, что проверка не может быть осуществлена, пока рассматривается жалоба концерна в Карлсруэ. Издание отмечает, что концерн, таким образом, хочет выиграть время, чтобы добиться истечения срока давности исковых требований.

Ранее VW объявил о выделении €2,5 млрд на расходы, связанные со скандалом вокруг манипуляций данными о выбросах вредных веществ дизельными двигателями.

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