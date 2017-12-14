Volkswagen попал в новый дизельный скандал

Федеральное бюро автомобильного транспорта (КВА Германия) приказало отозвать кроссоверы Volkswagen Touareg с двигателями 3.0 TDI, сертифицированными в соответствии с нормами Евро-6.

Под отзыв попадает 57600 Туарегов, из которых 25800 проданы на домашнем немецком рынке. Но теперь VW придется вновь доказывать "легетимность" Touareg, сообщает Autoconsulting.

Причина - два обманных устройства, выявленные в результате испытаний по новому циклу NEFZ. Как выяснилось, аппаратура, заявленная как "устройство для прогрева", в большинстве случаев включается только при испытаниях на беговых барабанах, а в реальной эксплуатации бездействует.

Кроме того, другое устройство в ряде случаев блокирует подачу мочевины AdBlue. В результате в атмосферу выбрасывается значительно больше оксидов азота, чем это допустимо по закону.

Но кроме Touareg, Volkswagen пришлось остановить и продажи Multivan и Caravella. Причем концерну пришлось это сделать якобы добровольно, не дожидаясь санкций со стороны властей.

О чрезмерных выбросах оксидов азота стало известно из прессы, после чего концерн поспешил взять инициативу на себя и уведомить КВА о проблеме.

Несоответствия были выявлены в ходе тестов, после чего продажи "тэ шестых" были сразу же заморожены.

В марте 2017 года Volkswagen признал себя виновным сговоре с целью обмана властей США, мошенничестве и нарушении закона о чистом воздухе, препятствовании правосудию и нарушении правил импорта.

Скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании. В целом расходы Volkswagen на урегулирование последствий конфликта превысили $24 млрд.