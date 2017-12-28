Последнее обновление: 28.12.2017 17:08

Лукашенко подписал указ об отражении курсовых разниц в налоговом учете

Лукашенко 28 декабря подписал указ №468 "Об отражении курсовых разниц в налоговом учете", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом организациям предоставлено право накопившиеся на 31 декабря 2017 года в бухгалтерском учете суммы превышения положительных курсовых разниц над суммами отрицательных курсовых разниц поэтапно до конца 2018 года отразить (в порядке и сроки, установленные руководителем организации) в составе внереализационных доходов и учесть при перечислении в бюджет части прибыли в соответствии с указом №637 от 28 декабря 2005 года.

"Документ позволит не допустить негативных финансовых последствий для организаций в виде одномоментного увеличения по итогам 2017 года налоговой базы по налогу на прибыль и отчислений части прибыли, тем самым сохранить в начале года оборотные средства в распоряжении данных организаций и, как следствие, обеспечить их стабильную работу", - говорится в комментарии к указу.

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