В Беларуси создается институт налоговых консультантов

Лукашенко 19 сентября подписал указ № 338 «О налоговом консультировании», который внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами.

"Институт налогового консультирования востребован и успешно функционирует во многих европейских странах, в том числе в Австрии, Германии, Польше, Франции, Чехии и других государствах. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта", - говорится в комментарии к документу.

Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в Министерстве по налогам и сборам и получения аттестата налогового консультанта.

Помимо консультирования, данные специалисты будут вправе оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению отчетности, представлению интересов консультируемых лиц в государственных органах и организациях.

Обращение к налоговым консультантам будет носить сугубо добровольный характер и ни в коем случае не будет навязываться предпринимателям и организациям.

В соответствии с документом на налоговых консультантов возлагается полная материальная ответственность за качество и результат их деятельности, а возможные риски причинения вреда подлежат обязательному страхованию.

"Издание указа будет способствовать правильному исчислению субъектами хозяйствования налогов, позволит снизить вероятность совершения налоговых правонарушений, минимизировать издержки бизнеса по уплате пеней и штрафов за данные нарушения", - отмечается в комментарии к указу.