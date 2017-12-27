Число банкротств в РФ превысило посткризисный максимум

Интенсивность банкротств в России продолжает расти — по данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), в ноябре число юридических лиц — банкротов увеличилось почти на 1% по сравнению с октябрем. Таким образом, оно превысило пиковое значение марта 2015 года на 4,8%, говорится в обзоре центра.

Эксперты анализируют число юрлиц, которые были признаны банкротами согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве. При расчетах делается поправка на сезонность. Таким образом, по данным ЦМАКП, в ноябре обанкротились 1166 компаний (в марте 2015-го таких было 1113).

«При этом важно отметить, что относительная величина банкротств — за счет снижения общего числа юрлиц — стремительно приблизилась к максимальному значению, зафиксированному в конце кризисного 2009 года», - пишут эксперты. Относительная величина банкротств рассчитывается с учетом количества юрлиц в России в целом, по данным ЕГРЮЛ.

Число банкротств растет на фоне снижения объемов промышленного производства, торможения восстановления инвестиций в основной капитал, стагнации реальных доходов, указывают в ЦМАКП. Сокращаются прибыли компаний — в январе—сентябре сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль прибыльных минус убыток убыточных) был на 8,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Просроченная задолженность предприятий перед банками увеличивается, а свои средства они зачастую складывают на срочных рублевых депозитах, следует из обзора ЦМАКП.

Число банкротств растет как минимум с начала года, видно из данных ЦМАКП. Это «слегка запаздывающий индикатор по отношению к острой фазе кризиса», но сейчас «плавное нарастание [банкротств] идет достаточно давно, поэтому мы видим достаточно длительное ухудшение», говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Макроэкономические факторы занимают примерно 50% в структуре прироста банкротств, оценивает он. Еще половина — пока необъясненные факторы. Они, по словам Сальникова, могут быть связаны с институциональными причинами, например с более активной работой ФНС.

В основном банкротства приходятся на компании из сферы торговли, строительства и операций с недвижимостью. Позитивную динамику показывает число банкротств в сельском хозяйстве, которое падает с начала 2015 года.